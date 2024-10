Na política externa, Kamala aposta pela continuidade enquanto Trump promete ruptura

Na política externa, tudo opõe Kamala Harris e Donald Trump: a vice-presidente democrata aposta na continuidade, mas com algumas sutilezas, enquanto o ex-presidente republicano promete ruptura.

Depois que a Rússia invadiu o território ucraniano em 2022, Harris se colocou, junto com o presidente Biden, à frente de uma coalizão de países que apoia a Ucrânia. Espera-se que o grupo continue fornecendo uma grande quantidade de armas ao país.

Trump elogia sua "muito boa relação" com o presidente russo Vladimir Putin e critica os valores exorbitantes desembolsados por Washington em apoio a Kiev.

Já Trump, de 78 anos, mantém uma relação mais tensa com Zelensky. Ele afirma que "essa guerra nunca deveria ter ocorrido" e se compromete a resolvê-la, mas não diz como.

Ao contrário de Donald Trump, que instou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a "terminar o trabalho", ela defende um cessar-fogo na Faixa de Gaza e no Líbano, priorizando a via diplomática.

Ela defende "o direito de Israel a se defender" e rejeita suspender a ajuda militar americana, mas promete não "ficar em silêncio" diante do sofrimento dos palestinos.

Kamala Harris se alinha à posição de Biden e não deu sinais de que vá mudar de estratégia, especialmente no apoio a Israel.

Donald Trump afirma que "nunca teria havido um 7 de outubro em Israel", em referência ao ataque do Hamas, se ele estivesse no comando do país.

O republicano acusa Kamala Harris de "odiar Israel".

Quanto ao Irã, ambos adotam uma linha dura, mas Donald Trump acusa a administração Biden de ter deixado que Teerã, inimigo declarado dos Estados Unidos, se "enriquecesse", apesar das sanções.