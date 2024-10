Ministro das Relações Exteriores de Israel proíbe entrada de secretário-geral da ONU no país

Os comentários de Katz ocorreram enquanto Israel amplia ataques aéreos no sul da Faixa de Gaza - onde um bombardeio nesta noite matou pelo menos 51 pessoas, segundo autoridades médicas palestinas - e abre frente de combate terrestre no Líbano.

Após o ataque do Irã, Guterres divulgou uma breve declaração em que condena "a ampliação do conflito no Oriente Médio, com escalada após escalada". "Isso deve parar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo", afirmou.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou nesta quarta-feira, 2, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, como persona non grata - ou seja, proibido de entrar no país. Katz o acusou de não condenar inequivocamente o ataque iraniano contra Israel na terça-feira, dia 1º.

O Hezbollah disse que seus combatentes entraram em confronto com tropas israelenses na cidade fronteiriça libanesa de Odaisseh, forçando as tropas a recuar. Não houve comentários imediatos dos militares israelenses ou confirmação independente da luta, que marcaria o primeiro combate terrestre desde que as tropas israelenses cruzaram a fronteira esta semana. A mídia israelense relatou unidades de infantaria e tanques operando no sul do Líbano, depois que os militares enviaram milhares de tropas e artilharia adicionais para a fronteira. Fonte: Associated Press