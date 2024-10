Marcha universitária desafia ajuste de Milei na Argentina

Estudantes universitários e professores argentinos protestam nesta quarta-feira (2) em uma marcha em repúdio ao ajuste econômico do governo de Javier Milei, determinado a vetar uma lei recém-aprovada pelo Congresso que visa melhorar o orçamento das universidades.

O governo qualificou a marcha como "política" e as reivindicações por aumentos salariais dos professores como "injustificadas", no quadro de um cenário social cada vez mais tenso e de um declínio acentuado da popularidade do presidente, segundo as pesquisas.

O protesto, com o apoio de sindicatos e organizações sociais, concentra-se em uma lei aprovada em 13 de setembro que recompõe os salários dos professores e trabalhadores das universidades públicas para confrontar o impacto da inflação de 236% na comparação anual em agosto.