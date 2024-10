Hezbollah afirma que enfrentou soldados israelenses que tentaram entrar no Líbano

O movimento islamista também anunciou um ataque com foguetes e artilharia contra uma "importante força de infantaria" israelense em Misgav Am, norte de Israel, e contra as tropas em outros pontos ao longo da fronteira.

Os combatentes do Hezbollah enfrentaram "uma força de infantaria do inimigo israelense que tentou infiltrar-se na cidade de Adaysseh (...) e a obrigou a recuar", afirmou o movimento em um comunicado.

O movimento pró-Irã Hezbollah informou nesta quarta-feira (2) que enfrentou soldados israelenses que tentaram infiltrar-se no Líbano e que atacou tropas de Israel do outro lado da fronteira.

O exército israelense anunciou na terça-feira o início de operações terrestres "limitadas" no sul do Líbano, com o objetivo de destruir posições do Hezbollah.

A aviação israelense voltou a bombardear nesta quarta-feira a periferia sul de Beirute, reduto do movimento pró-Irã, segundo a agência oficial libanesa ANI.

As forças de segurança de Israel anunciaram um novo apelo para que os civis libaneses abandonem "imediatamente" mais localidades no sul do país.