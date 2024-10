Feyenoord vence Girona (3-2) fora de casa pela Champions

O Feyenoord venceu o Girona por 3 a 2 nesta quarta-feira (2), na Espanha, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O público no estádio Montilivi acreditou estar no início de uma noite de festa quando o zagueiro David López abriu o placar para o time da casa (19'), mas a alegria durou pouco: o time holandês virou em menos de 15 minutos com um gol contra de Yangel Herrera (23') e um de Antoni Milambo (33').

Apesar de ter conseguido o empate no segundo tempo com Donny van de Beek (74'), o Girona acabou derrotado com mais um gol contra, desta vez do volante Ladislav Krejci (79').