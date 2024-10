EUA: Tim Walz e J.D. Vance concentram ataques em Trump e Kamala durante debate de vices

Os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, o republicano J.D. Vance e o democrata Tim Walz, se enfrentaram, nesta terça-feira, 1º, no possível último debate da campanha das eleições presidenciais americanas de 2024. Historicamente, os debates dos candidatos à vice-presidência raramente influenciam nos resultado, mas em uma campanha eleitoral na qual Kamala Harris e Donald Trump disputam votos decisivos dos Estados-pêndulo a cerca de um mês antes da votação, o embate desta terça pode somar pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionados sobre temas como política externa, mudanças climáticas, imigração e economia, os candidatos à vice pareceram mais focados em atacar os candidatos à presidência da chapa oposta, como é tradicional nos debates de vice-presidentes. À medida que o debate se desenvolveu, Walz deixou de lado uma postura nervosa e inquieta que chamou a atenção no início do duelo, enquanto Vance se mostrou firme, mas menos enérgico do que em aparições anteriores.

Dois acontecimentos que marcaram essa terça-feira no noticiário internacional abriram o debate - a crise no Oriente Médio e o furacão Helene. No dia em que o Irã lançou seu segundo ataque contra o território israelense em seis meses, os candidatos foram questionados se apoiariam um ataque preventivo ao Irã. Walz, relembrando o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, foi enfático: "A capacidade de Israel de se defender é absolutamente fundamental". Vance, por sua vez, afirmou que Israel deve fazer o que for necessário para garantir sua segurança: "Devemos apoiar nossos aliados onde quer que estejam quando estiverem lutando contra os bandidos", declarou. No entanto, ambos evitaram uma resposta direta à pergunta. Walz ainda fez uma crítica velada à gestão de Trump: "Quando o Irã abateu uma aeronave no espaço aéreo internacional, Donald Trump tuitou". Vance rebateu, mencionando o avanço iraniano em direção à obtenção de uma arma nuclear: "Quem foi o vice-presidente nos últimos três anos e meio? A resposta é seu companheiro de chapa, não o meu."

A devastação causada pelo furacão Helene, que já matou mais de 150 pessoas nos Estados Unidos na última semana, levou a uma discussão inicial sobre as mudanças climáticas. Walz chamou Helene de "uma tragédia horrível" e disse que o governo de Joe Biden está trabalhando "sem partidarismo" para ajudar os Estados afetados. Vance, por sua vez, declarou: "Tenho certeza de que o governador Walz se junta a mim ao dizer que nossos corações estão com essas pessoas inocentes. Nossas orações estão com elas", dando uma resposta muito diferente de seu companheiro de chapa, que acusou Biden e Kamala de politizar a resposta ao furacão. O republicano porém, expressou ceticismo quanto à ligação entre emissões de carbono e aquecimento global. Ele afirmou que "muitas pessoas estão justificadamente preocupadas com esses padrões climáticos malucos", mas reiterou que tanto ele quanto Trump defendem "ar limpo e água limpa".

Imigração e Springfield, Ohio A cidade de Springfield, Ohio, tornou-se novamente tema de discussão. No debate entre Donald Trump e Kamala Harris, ocorrido em 10 de setembro, uma das declarações mais controversas de Trump envolveu a falsa alegação de que imigrantes haitianos estavam comendo cães e gatos na cidade. A afirmação foi prontamente desmentida por autoridades locais, mas o impacto chegou a gerar ameaças de bomba na cidade. Walz acusou Vance e Trump de difamar imigrantes legais em Springfield, lembrando que o governador republicano de Ohio, Mike DeWine, precisou enviar reforços policiais para garantir a segurança das escolas locais após as falsas alegações. "Isso é o que acontece quando você escolhe demonizar ao invés de resolver", criticou.

Em resposta, Vance argumentou que os 15.000 haitianos residentes em Springfield estavam criando problemas econômicos e habitacionais, questões que, segundo ele, o governo Biden-Kamala negligenciava. O clima esquentou quando Vance interrompeu fora de hora para explicar como os haitianos haviam recebido status legal temporário nos Estados Unidos, forçando a CBS a cortar o microfone de ambos os candidatos. "Cavalheiros, o público não consegue ouvi-los porque seus microfones estão desligados", alertou a âncora. Economia em debate

Ao chegar em economia, Tim Walz e J.D. Vance trouxeram visões diferentes sobre como a pandemia moldou os dados econômicos dos governos Trump e Kamala-Harris. Para Trump, a crise de covid-19 em 2020 levou a enormes perdas de empregos e maiores gastos deficitários, mas também a uma baixa inflação. Para o governo Biden-Kamala, a saída da pandemia foi associada a uma inflação mais alta, ganhos de emprego mais rápidos do que o esperado e, sim, déficits que permanecem elevados em comparação com previsões anteriores. Vance também focou em retratar o governo Trump como um sucesso em assistência médica, embora Trump tenha falhado em revogar o Affordable Care Act.