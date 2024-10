Desemprego na zona do euro permanece em 6,4% em agosto, mínimo histórico

A taxa de desemprego na zona do euro permaneceu em 6,4% da população ativa no mês de agosto, o menor nível da série histórica, anunciou nesta quarta-feira a agência de estatísticas Eurostat.

Entre as pessoas com menos de 25 anos, a taxa de desemprego na zona do euro em agosto foi de 14,3%, contra 14,5% no mês anterior.

Entre as mulheres, o índice de desemprego em agosto foi de 6,6%, o mesmo de julho, mas entre os homens registrou leve queda, a 5,7%, contra 5,8% em julho.

A taxa de desemprego foi de 7,5% na França e 3,5% na Alemanha, segundo a Eurostat. A Espanha registrou o índice mais elevado, com 11,3% (único país do bloco com taxa de dois dígitos), superando a Grécia, que fechou o mês com 9,5%.