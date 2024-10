Comissão Europeia cede a pressões e propõe adiar aplicação de lei contra desmatamento

A legislação, que veta na União Europeia a importação de produtos que gerem desmatamento, deveria entrar em vigor em dezembro desse ano, mas os prazos e as exigências do projeto provocaram graves questionamentos.

A Comissão Europeia propôs, nesta quarta-feira (2), um adiamento de um ano na implementação da controversa lei de desmatamento, que deveria entrar em vigor no final de 2024 e é alvo de questionamentos de importantes aliados comerciais do bloco, incluindo o Brasil.

"Dado que todas as ferramentas de implementação estão tecnicamente prontas, os 12 meses adicionais podem servir como um período de introdução gradual para garantir uma implementação adequada e efetiva", afirmou a instituição.

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, a Comissão Europeia propôs que controversa Lei Antidesmatamento [conhecida por suas siglas EUDR] entre em vigor em 30 de dezembro de 2025 para as grandes empresas, e em julho de 2026 para as PMEs.

De acordo com a Comissão, a proposta anunciada nesta quarta-feira "não coloca em dúvida de modo algum os objetivos nem o conteúdo da lei".

Além disso, admitiu que "o estado dos preparativos entre as partes interessadas na Europa também é desigual".

- Questionamentos de aliados -

De acordo com a ONG Fórum Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), as importações da UE são responsáveis por 16% do desmatamento mundial.