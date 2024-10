Combates mortais entre Israel e Hezbollah no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (2), a morte de oito soldados em combates com o Hezbollah no sul do Líbano, onde lançou um ataque terrestre para atacar posições do movimento pró-iraniano. Estes confrontos ocorrem em meio a uma troca de ameaças entre Israel e o Irã, que na terça-feira lançou o segundo ataque direto da sua história contra Israel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que a República Islâmica pagará pelo seu "grande erro".

O Irã, por sua vez, avisou que lançaria um ataque ainda maior se Israel concretizasse as suas ameaças, ignorando os apelos internacionais para uma desescalada em uma guerra que já deixou mais de mil mortos no Líbano desde a semana passada. O Exército israelense – que anunciou na terça-feira que lançou incursões terrestres "limitadas" na fronteira libanesa – informou nesta quarta-feira a morte de oito soldados em combates no sul do Líbano. Ao mesmo tempo, Israel continua bombardeando os subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, onde na semana passada desferiu um duro golpe nesta milícia ao matar o seu líder, Hasan Nasrallah, em um bombardeio maciço e o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou que pelo menos duas pessoas morreram em um ataque israelense em Damasco.

O Hezbollah afirmou que repeliu soldados israelenses no sul do Líbano e alegou ter atacado uma unidade israelense com um dispositivo explosivo que destruiu três tanques. O Exército libanês confirmou que os soldados israelenses realizaram duas breves incursões antes de se retirarem, acrescentando que um dos seus soldados foi ferido em um ataque de drone israelense. O Exército israelense pediu aos habitantes que evacuassem mais de 20 áreas do sul do Líbano.

Uma fonte de segurança libanesa disse que Israel bombardeou repetidamente os subúrbios ao sul de Beirute durante a noite. Correspondentes da AFP ouviram cerca de vinte explosões naquela região. "Durante vários dias, o bairro tornou-se uma cidade fantasma", disse Mohamad Sheaito, um dos poucos moradores que decidiu ficar. - Ataque do Irã com mísseis -

Horas depois de Israel anunciar o início das suas operações terrestres no Líbano, o Irã disparou cerca de 200 mísseis contra o território israelense. Na sua operação, batizada de "Promessa Honesta 2", Teerã usou pela primeira vez mísseis hipersônicos, segundo a imprensa iraniana. O ataque causou dois feridos leves em Israel, segundo os serviços de emergência, e matou um palestino na Cisjordânia ocupada, segundo uma autoridade palestina.

Nesta quarta-feira, o Exército israelense indicou que vários mísseis iranianos caíram dentro de bases aéreas sem causar danos. Os Estados Unidos, que ajudaram o seu aliado israelense a "derrubar mísseis iranianos", disseram que querem "coordenar" com os israelenses uma resposta ao Irã. "Os Estados Unidos apoiam totalmente, totalmente, totalmente Israel", declarou o presidente Joe Biden.