Com Messi e sem Dibu Martínez, Argentina anuncia convocados para as Eliminatórias

A seleção argentina contará com o retorno de Lionel Messi e terá o desfalque do goleiro Dibu Martínez nos jogos contra Venezuela e Bolívia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, segundo a lista de convocados divulgada nesta quarta-feira (2).

Messi, de 37 anos, volta à 'Albiceleste' depois de sofrer uma lesão no tornozelo direito na final da Copa América, em julho, contra a Colômbia.

Para substituir Dibu Martínez, suspenso pela Fifa na semana passada por dois jogos devido a "comportamento indevido e violação dos princípios do jogo limpo", o técnico Lionel Scaloni convocou Walter Benítez, goleiro do PSV Eindhoven.