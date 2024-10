Zverev quer defender 2ª posição no ranking da ATP apesar dos problemas de saúde

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, declarou nesta terça-feira (1º) que quer defender sua posição no ranking da ATP até o final da temporada, apesar dos problemas de saúde que enfrenta, que o obrigaram a desistir de participar do ATP 500 de Pequim.

O jogador de 27 anos declarou que foi internado no mês passado, depois da Laver Cup, que venceu junto com seus cinco companheiros europeus contra equipe formada por outros seis tenistas que representavam o "resto do mundo".

Zverev explicou que teve uma pneumonia diagnosticada e que ainda levará alguns meses para se recuperar totalmente.