X afirma que vai pagar multas e Moraes ordena desbloqueio financeiro

A Justiça ordenou nesta terça-feira o desbloqueio das contas bancárias e dos ativos do X no país, depois que a plataforma se comprometeu a pagar cerca de R$ 30 milhões em multas.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abre caminho para a pronta reativação da rede social do magnata Elon Musk no país, onde está suspensa desde 31 de agosto, acusada de propagar desinformação.

Em sua nova decisão, Moraes pede ao Banco Central o desbloqueio das contas bancárias e dos ativos financeiros do X, para que a plataforma possa “receber transferências internacionais” e “efetuar IMEDIATAMENTE o pagamento das multas indicadas”.