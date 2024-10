Wall Street modera efeito das tensões geopolíticas e limita perdas

A Bolsa de Nova York limitou suas perdas nesta terça-feira (1º) após uma reação inicial forte ao ataque iraniano contra Israel.

No primeiro dia do trimestre, depois de um terceiro trimestre positivo para o maior mercado de ações do mundo, o Dow Jones caiu 0,41%, o Nasdaq, focado em tecnologia, recuou 1,53% e o S&P 500 perdeu 0,93%.

O Irã disparou dezenas de mísseis contra Israel na terça-feira. Segundo a Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, o ataque foi uma resposta à morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana passada, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho.