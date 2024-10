Uma semana de clássicos revisitados nas passarelas parisienses

Dos calções bloomer, criados na era vitoriana, à ascensão dos ternos para "executivas empoderadas", a Semana de Moda Feminina de Paris apresentou as coleções do próximo verão, uma declarada tendência às peças emancipatórias.

Na Loewe, os vestidos esvoaçantes com estampas florais revelam crinolinas, armações para criar volume sob as saias, combinados com tênis de boxe de cano alto.

A marca australiana Zimmermann também brinca com materiais fluidos e uma paleta suave, contrastando com jaquetas quase militares.

Na Dior, a diretora artística e feminista Maria Grazia Chiuri praticamente baniu os saltos. As modelos desfilam com botas de cano alto confeccionadas em tecido tecnológicos, sandálias gladiadoras bordadas e solados finos.

- Engravatadas -

"Na YSL, Loewe, Victoria Beckham, Christophe Lemaire, o tema do empoderamento destaca a necessidade de uma energia feminina muito forte neste momento", analisa Claire Thomson-Jonville.

Na Saint Laurent, Anthony Vaccarello recorre a uma comovente nostalgia e explora o guarda-roupa do fundador da casa para vestir as mulheres com um look "Yves".