Supostos ataques dos rebeldes houthis do Iêmen têm como alvo navio no Mar Vermelho

Supostos ataques lançados pelos rebeldes houthis do Iêmen nesta terça-feira, 1º de outubro, tiveram como alvo pelo menos um navio no Mar Vermelho. A ofensiva é a primeira à navegação comercial desde que o conflito entre o Israel o Hamas ganhou abrangência regional.

O ataque ocorreu simultaneamente à invasão terrestre do Líbano pelas forças israelenses, com o objetivo declarado de atacar posições do Hezbollah.

Os rebeldes houthis ameaçaram "aumentar as operações militares" contra Israel na segunda-feira, 30, após terem abatido um drone militar dos Estados Unidos que sobrevoava o Iêmen. Fonte: Associated Press.