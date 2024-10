Sujeira 'sagrada' dá às prostitutas indianas um respeito controverso e de curta duração

Todos os anos, na megalópole indiana de Calcutá, a profissão mais antiga do mundo recebe o respeito efêmero de um costume antigo: homens juntam terra na porta de bordéis, que consideram sagrada, para realizar rituais hindus. No entanto, para as profissionais do sexo, essa tradição é um reflexo amargo da discriminação que elas enfrentam na sociedade indiana: procuradas quando são necessárias, mas consideradas sujas quando não são. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os devotos hindus consideram sagrado o chão na entrada dos bordéis porque acreditam que os homens deixam ali todas as coisas boas antes de entrar.

A coleta faz parte das comemorações de Durga Puya, o maior festival do estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia, que começa em outubro deste ano. Esta terra é misturada com argila para fazer estátuas de cores vivas da deusa Durga ou usada para dar um “banho” de terra nos ídolos feitos para festivais. Salima, o nome fictício de uma profissional do sexo na casa dos 30 anos, está indignada com essa tradição.

Aos olhos deles, “não sou digna” e “eles acham que estou fazendo algo errado”, diz ela. Mas “quando querem tomar a terra de minhas mãos, de repente passam a me respeitar”, ela reclama. - "São como todo mundo" - As festividades, que duram uma semana, celebram a vitória de Durga - uma deusa poderosa e com vários braços, geralmente representada montada em um leão e reverenciada como uma mãe protetora - sobre um demônio.

“Os homens que entram na casa das profissionais do sexo deixam toda a bondade que há dentro deles na porta”, diz Jayanta Kushary, 64 anos, fundador da academia cultural indiana Sarva Bharatiya Prachya Vidya, explicando a tradição. Ele afirma, ainda, que a terra deve ser usada para “lavar” os ídolos. Além disso, as famílias de Calcutá também o utilizam para fazer as figuras que adoram antes de mergulhá-las no sagrado rio Ganges.

A família de Samar Dutt usa a terra há mais de um século e lamenta que as profissionais do sexo sejam menosprezadas. “Elas não são o lado obscuro da sociedade”, diz ele, ”são como todo mundo. Atualmente, as calçadas de concreto e asfalto tornam cada vez mais difícil encontrar um bom lugar para coletar o solo. Por isso, os artesãos buscaram uma solução.

“A profissional do sexo toma banho no Ganges e coleta sua terra”, explica Dutt. “Depois, ela a deixa em frente à sua casa”, onde os homens vêm buscá-la. - "Dignidade na sociedade" - As profissionais do sexo em Sonagachi, o distrito da luz vermelha de Calcutá, há muito tempo lutam por respeito social e se opõem a essa tradição.