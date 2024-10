Ruas vazias após bombardeio russo em Kherson

No mercado central de Kherson, no sul da Ucrânia, caixas de maçãs e tomates estão no chão. Certamente, seus donos as deixaram ali quando fugiam do atentado que matou seis pessoas nesta terça-feira (1º), segundo autoridades ucranianas. No momento do bombardeio, Anya estava na farmácia onde trabalha, perto do mercado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O impacto empurrou um pequeno cofre, que a atingiu na cabeça. Sobreviver foi um verdadeiro golpe de sorte, considera.

"Este cofre me atingiu e ao mesmo tempo me salvou. Do outro lado do caixa havia muitos buracos", contou a farmacêutica, que ficou "chocada" ao sair do estabelecimento e ver o quanto a fachada estava danificada. "Todo mundo que sofreu [este ataque] trabalhavam aqui, eram vendedores. Eram nossos clientes, pessoas que conhecemos", declarou. Pelo menos seis pessoas morreram e outras seis ficaram feridas no bombardeio russo "no coração da cidade", segundo o presidente Volodimir Zelensky, que denunciou o "terror russo cotidiano".

O ataque afetou uma área próxima ao mercado e a um ponto de ônibus nesta cidade do sul ucraniano. A cobertura de metal laranja ainda está de pé, mas, um pouco mais longe, a explosão causou um buraco em um prédio de tijolos. As barracas, como se estivessem abandonadas, e as manchas de sangue no chão mostram o que aconteceu. "Tudo aconteceu muito rápido, não entendemos nada. Ouvimos uma explosão, tudo ficou escuro, havia poeira", contou Anya.

Segundo, Guennadi, outro vizinho, a explosão foi tão repentina que ele não percebeu que havia caído no chão. Ele conta que ficou "com medo" de ver o estado do restante da rua. - "Não saiam de casa" - A cidade de Kherson está localizada às margens do rio Dnieper, que delimita a linha de frente nesta área.

Sua proximidade das posições russas torna a localidade muito vulnerável a ataques, que são frequentes. O bombardeio desta terça-feira foi "provavelmente" um tiro de artilharia, segundo o Ministério Público ucraniano. Em alguns vídeos do mercado, publicados pelas autoridades, vários corpos, sobretudo de idosos, aparecem caídos no chão.