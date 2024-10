Presidente da Coreia do Sul alerta o Norte sobre o 'fim do regime' se utilizar armas nucleares

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, enfrentará o fim de seu regime caso utilize suas armas nucleares contra a Coreia do Sul, alertou nesta terça-feira (1) o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol.

"Se a Coreia do Norte tentar utilizar suas armas nucleares, enfrentará uma resposta determinada e esmagadora do nosso Exército", disse Yoon para quase 5.300 soldados na Base Aérea de Seul, onde celebrou o aniversário da fundação da Coreia do Sul.

"Este dia marcará o fim do regime norte-coreano", acrescentou o presidente, que destacou a força das alianças de seu país com os Estados Unidos.