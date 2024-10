Petróleo vive dia de volatilidade por ataque do Irã, antes de se moderar

O ataque com mísseis do Irã a Israel fez subir os preços do petróleo, mas depois os operadores relativizaram o impacto desta decisão de Teerã sobre o mercado petroleiro. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 2,59%, a 73,56 dólares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enquanto isso, o WTI fechou em alta de 2,43%, a 69,83 dólares.

O Brent chegou a subir mais de 5%, assim como o WTI, de 5,53%. "Este ataque terá consequências", alertou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, afirmando que os ataques não deixaram feridos. A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, apresentou esta ofensiva como uma resposta ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano, e de outros altos dirigentes desta organização.

"É uma escalada significativa do Irã", declarou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. "No curto prazo, uma implicação total do Irã (no conflito no Oriente Médio) poderia levar os mercados a enlouquecerem, e poderíamos elevar fortemente o preço do barril de cru", assinalou John Plassard, analista da Mirabaud. "A perspectiva de um conflito mais amplo é uma ameaça para o abastecimento proveniente da região do Golfo Pérsico", explicou Ricardo Evangelista, da ActivTrades.

O Irã era o nono produtor mundial de petróleo cru em 2023, segundo a Agência de Informação sobre Energia (EIA) americana e tem as terceiras maiores reservas provadas de petróleo do mundo, atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. Uma perturbação nas exportações iranianas "teria grande impacto na China que, ao não receber estes barris a preços baixos (o Irã vende mais barato para convencer seus compradores a evitar as sanções dos Estados Unidos sobre seu petróleo), deveria comprá-los a preço de mercado em outros fornecedores do Oriente Médio", explicou Matt Smith, da Kpler. Depois da disparada, os operadores se mostraram menos preocupados com as consequências deste ataque.