ONU e Líbano lançam apelo por US$ 426 milhões em ajuda urgente

As Nações Unidas e o governo do Líbano lançaram nesta terça-feira, 1º de outubro, um apelo de US$ 426 milhões para ajuda humanitária urgente para civis envolvidos no conflito em andamento com Israel. O apelo foi lançado em Beirute pelo primeiro-ministro interino Najib Mikati e pelo coordenador humanitário da ONU para o Líbano, Imran Riza.

Mikati disse que o Líbano está passando por "um dos momentos mais perigosos de sua história". Segundo ele, cerca de um milhão de pessoas foram deslocadas como resultado "da guerra destrutiva lançada por Israel no Líbano".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O exército israelense anunciou o iniciou de uma operação "limitada e localizada" contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, abrindo uma nova frente em sua guerra contra a milícia xiita radical. A última vez que Israel e o Hezbollah se envolveram em combate terrestre foi na guerra de 2006.