Mbappé 'quis viajar para jogar' contra o Lille, diz Ancelotti

"Ele quis viajar para jogar", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta terça-feira (1º), véspera do jogo contra o Lille pela Liga dos Campeões, sobre a presença do atacante francês Kylian Mbappé, que se recuperou "muito rápido" de sua lesão no bíceps femoral da perna esquerda.

Mbappé, que segundo a imprensa espanhola ficaria pelo menos três semanas afastado, se lesionou há sete dias, contra o Alavés (vitória do Real Madrid por 3 a 2).

Pergunta: Como está Mbappé? Ele pediu para viajar? Poderá jogar?