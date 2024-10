Israel inicia 'incursões terrestres seletivas' no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (noite de segunda, 30, no Brasil) que suas forças iniciaram "incursões terrestres seletivas" em cidades do sul do Líbano, horas depois de o movimento Hezbollah afirmar que havia atacado "soldados inimigos" na fronteira entre os dois países. "De acordo com a decisão do nível político, as forças da Defesa Civil iniciaram há algumas horas incursões terrestres limitadas, localizadas e seletivas, baseadas em inteligência precisa", informou o Exército, em comunicado divulgado no Telegram às 2h locais (20h de segunda, horário de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Do lado libanês, uma fonte da segurança disse à AFP que Israel lançou, na noite de segunda, pelo menos seis bombardeios contra um subúrbio do sul de Beirute, considerado um reduto do Hezbollah.

O balanço dos bombardeios israelenses desta segunda-feira no Líbano é de 95 mortos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Apoiadas por ataques aéreos e de artilharia, as incursões têm como alvo combatentes do grupo islamista Hezbollah "em povoados próximos à fronteira" com Israel, informou o Exército. Horas antes, os Estados Unidos tinham anunciado operações terrestres "limitadas" de Israel contra o Hezbollah no Líbano.

As Forças Armadas "operam segundo um plano metódico estabelecido pelo Estado-Maior General e o comando do Norte, para o que os soldados da Defesa Civil treinaram e se prepararam nos últimos meses", acrescentou o Exército. - 'Estamos prontos', diz Hezbollah - Apesar do golpe devastador desferido contra o Hezbollah com o assassinato do seu líder, Hassan Nasrallah, na sexta-feira, em um bombardeio perto de Beirute, líderes israelenses alertaram que a batalha contra o movimento pró-Irã, arqui-inimigo de Israel, ainda não acabou.

Antes da incursão o Exército israelense anunciou que tinha estabelecido uma "zona militar fechada" em torno dos municípios de Metula, Misgav Am e Kfar Giladi. Também ordenou a retirada dos moradores de três bairros do subúrbio sul de Beirute. Antes, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou que a morte de Nasrallah foi "um passo importante", mas não foi "o final". "Para garantir o retorno das comunidades do norte de Israel, utilizaremos todas as nossas capacidades", disse Gallant durante uma visita aos soldados mobilizados na fronteira entre Israel e Líbano.

O número dois do movimento islamista libanês, Naim Qassem, assegurou: “Estaremos prontos se os israelenses decidirem entrar no nosso território, as nossas forças de resistência estão prontas para um confronto terrestre.” Inicialmente, o movimento pró-Irã não se pronunciou sobre o anúncio da incursão israelense. Por meio de nota, o Hezbollah informou ter atacado soldados israelenses que realizavam "movimentos" em hortas próximas à fronteira. - Biden insiste em cessar-fogo -

A ONU anunciou que os mais de 10 mil capacetes azuis destacados no sul do Líbano não podem mais patrulhar devido à intensidade dos combates, enquanto o secretário-geral da organização, António Guterres, reiterou ser contra qualquer “invasão terrestre” de Israel. Em Washington, o presidente Joe Biden sinalizou que se opõe às operações terrestres israelenses no Líbano e apelou para um cessar-fogo “agora”. Qualquer nova intervenção militar israelense no Líbano “deve ser evitada”, disse o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.