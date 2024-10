Israel diz ter iniciado operação terrestre no Líbano contra o Hezbollah, que promete resistir

O exército de Israel disse nesta terça-feira, 1º de outubro (noite de segunda-feira, 30, no horário de Brasília) que iniciou uma operação "limitada e localizada" contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, abrindo uma nova frente em sua guerra contra a milícia xiita radical.

Em um breve comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI) divulgado pouco antes das 2h00 (20 horas no Brasil), foi informado que os militares israelenses estavam atacando alvos do Hezbollah em áreas próximas à fronteira israelense e que a incursão havia começado "algumas horas atrás" para atingir locais que "representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel".

Unidades da força aérea e de artilharia estavam realizando ataques em paralelo para apoiar as forças terrestres, disse Israel. "Esses alvos estão localizados em vilarejos próximos à fronteira e representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel", afirma o comunicado.