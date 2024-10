Inter de Milão goleia Estrela Vermelha (4-0) em casa pela Champions

A Inter de Milão, com Lautaro Martinez e Marcus Thuram como reservas de luxo, venceu com autoridade o Estrela Vermelha de Belgrado (4-0) em sua primeira partida da Liga dos Campeões 2024-25, em casa, nesta terça-feira (1º). Depois de ter ficado no empate com o Manchester City (0-0) na Inglaterra, o atual campeão italiano chega aos quatro pontos e segue sua luta para terminar no top 8 da primeira fase, de classificação direta para as oitavas de final. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os 'nerazzurri' ampliaram para dez partidas a série invicta no estádio San Siro na Champions (8 vitórias e 2 empates) e infligiram a décima derrota consecutiva fora de casa ao Estrela Vermelha no principal torneio europeu de clubes.

Mas para além do balanço e das estatísticas, o técnico Simone Inzaghi teve uma boa noite no momento em que sua equipe enfrenta problemas no campeonato italiano (4º, a dois pontos do líder Napoli). O técnico da Inter decidiu deixar no banco o atacante e capitão Lautaro Martinez e Marcus Thuram, que já marcou quatro gols nesta temporada, e fazer um rodízio no elenco. O desenrolar do encontro, diante de uma equipe sérvia particularmente frágil na defesa, lhe deu razão.

No ataque, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi mostraram que são mais do que apenas substitutos de Martinez e Thuram. - Primeiro gol de Taremi - O iraniano, que chegou neste verão proveniente do Porto, levou perigo à defesa do Estrela Vermelha, deu duas assistências e marcou o primeiro gol com a camisa 'nerazzura', de pênalti (81').

Foi também numa jogada com Arnautovic que a Inter nocauteou o Estrela Vermelha aos 59 minutos da partida: o iraniano recuperou uma bola perdida pela defesa sérvia, depois tocou para o companheiro austríaco que superou o goleiro israelense Omri Glazer para fazer 2 a 0. O turco Hakan Calhanoglu havia aberto o placar aos 11 minutos numa cobrança de falta espetacular, levemente desviada pela barreira sérvia. Entrando em campo já com uma hora de jogo, Lautaro Martinez, que andava apagado até o fim de semana passado, participou do festival ofensivo ao marcar o terceiro gol de sua equipe após uma assistência de Taremi (71').