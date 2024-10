Indignação no Nepal por atraso nos socorros após inundações que deixaram 255 mortos

Alguns dos sobreviventes das inundações monçônicas que atingiram o Nepal no fim de semana criticaram, nesta terça-feira (1), o governo pelos esforços de socorro insuficientes durante uma catástrofe que deixou pelo menos 225 mortos.

As inundações e deslizamentos mortais são comuns no sul da Ásia durante a temporada de monções, de junho a setembro, mas os especialistas afirmam que a mudança climática as está piorando.

Bairros inteiros na capital Katmandu ficaram inundados durante o fim de semana, assim como alguns povoados em áreas remotas do Himalaya que seguem esperando ajuda.