Incêndio em ônibus escolar deixa pelo menos 23 mortos na Tailândia

O incidente ocorreu em uma estrada nos arredores de Bangcoc, com um ônibus que transportava 38 alunos, com idades entre o jardim de infância e a adolescência, e seis professores, que realizavam um passeio escolar.

As outras 21 pessoas conseguiram escapar do incêndio.

"O instinto das crianças foi fugir pela traseira do ônibus e foi lá que os corpos foram encontrados. [...] As queimaduras dificultam a identificação das vítimas", disse.

Um vídeo divulgado na conta da escola no Facebook, poucas horas antes do incidente, mostra um grupo de crianças vestidas com uniformes laranja visitando os templos de Ayutthaya.

"Como mãe, gostaria de enviar meus sinceros pêsames às famílias dos feridos e mortos", escreveu a premiê na rede social X, detalhando que o governo assumiria as despesas médicas das vítimas.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram enormes chamas no ônibus, em uma estrada movimentada que liga Bangcoc aos subúrbios do norte.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas as equipes de emergência precisaram aguardar o resfriamento do ônibus antes do início da operação para recuperar os corpos.