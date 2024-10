França planeja 'contribuição excepcional' dos ricos e das grandes empresas para sanear as finanças públicas

O novo primeiro-ministro da França, Michel Barnier, anunciou, nesta terça-feira (1º), que pedirá uma “contribuição excepcional” das grandes empresas e das pessoas mais ricas para reduzir os altos níveis de dívida e déficit públicos.

“A situação atual de nossas contas exige um esforço de tempo limitado que deve ser compartilhado, em nome da justiça fiscal”, enfatizou o conservador Barnier perante a Assembleia Nacional (câmara baixa).

A dívida pública da França subiu para 112% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2024, equivalente a 3,22 trilhões de euros (valor em 19,5 trilhões de reais na cotação atual), de acordo com dados oficiais.