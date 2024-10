EUA reforça presença militar no Oriente Médio diante da escalada na região

Os Estados Unidos decidiram aumentar sua força militar no Oriente Médio, acrescentando novas unidades e expandindo outras já existentes, informou o Pentágono.

O aumento da presença militar de Washington no Oriente Médio ocorre no momento em que a escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah, no qual Israel matou o líder do grupo libanês, Hassan Nasrallah, na semana passada, intensifica os temores de uma guerra regional mais ampla.

“Várias unidades já destacadas na região do Oriente Médio (...) serão ampliadas e as forças que irão para as linhas de frente para substituí-las agora aumentarão” as que já estão lá, disse a secretária de imprensa adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, aos repórteres na segunda-feira (30).