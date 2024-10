EUA preparado para fornecer a Israel 'apoio defensivo adicional'

Os Estados Unidos estão preparados para fornecer "apoio defensivo adicional" a Israel após o ataque com mísseis do Irã, disse uma autoridade americana nesta terça-feira (1º).

"As nossas forças permanecem em posição de fornecer apoio defensivo adicional e proteger as forças dos EUA posicionadas na região", disse esta autoridade da Defesa que pediu anonimato, garantindo que os Estados Unidos ajudaram Israel a se defender "dos mísseis disparados do Irã".

