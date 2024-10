EUA diz que Teerã deve assumir 'consequências' por atacar Israel

Os Estados Unidos afirmaram, nesta terça-feira (1º), que o ataque com mísseis contra Israel foi "ineficaz", mas é "inaceitável" e a República Islâmica deve assumir as "consequências".

Segundo Blinken, foram disparados cerca de "200 mísseis balísticos".

O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, o qualificou de "ineficaz", mas acrescentou que representa "uma escalada significativa por parte do Irã".

O ataque iraniano ocorreu no mesmo dia em que Israel anunciou operações militares terrestres contra o Hezbollah, aliado do Irã, no sul do Líbano, após uma semana de intensos bombardeios contra o movimento islamista libanês, os quais deixaram centenas de mortos em todo o país.