Embaixada dos EUA em Israel e Netanyahu alertam população sobre riscos de ataque do Irã

A Embaixada dos Estados Unidos em Israel recomendou nesta terça-feira que cidadãos norte-americanos permaneçam em abrigos neste dia 1º de outubro, dado o risco de ataque iraniano ao país nesta data. Segundo a instituição, cidadãos devem se afastar das fronteiras libanesa e síria com Israel, por risco de explosões.

Também nesta terça, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, transmitiu um comunicado à população local, pedindo que obedeçam as instruções do exército do país e se mantenham em segurança, em caso de ataque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo assim, autoridades do Irã não confirmaram os planos de atacarem Israel nesta terça.