'Bobby' Endrick: poucos minutos e muito a dizer no Real Madrid

Apelidado pelos companheiros de 'Bobby' após citar o lendário ex-jogador inglês Bobby Charlton como um de seus ídolos, Endrick vem aproveitando bem os poucos minutos que tem recebido do técnico Carlo Ancelotti, que transformou o atacante de 18 anos em uma carta na manga para o Real Madrid.

Como encaixar a grande revelação do futebol brasileiro em um elenco repleto de estrelas? A tarefa não é fácil para o veterano técnico italiano, que já abriu espaço no time titular para Kylian Mbappé, formando um 'quadrado mágico' com Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham, que passou a jogar mais recuado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

- Uma vida a todo vapor -