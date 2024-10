Ataque russo mata sete civis na cidade ucraniana de Kherson

Ao menos sete civis morreram nesta terça-feira (1) em um bombardeio que atingiu uma área próxima a um mercado de Kherson, grande cidade do sul da Ucrânia situada perto da linha da frente, anunciou o Ministério Público local.

"Três mulheres e quatro homens morreram no ataque, executado aparentemente com a ajuda de artilharia", afirma um comunicado do MP.

O bombardeio atingiu uma área "próxima de um mercado e de um ponto de transporte público", segundo o MP, que anunciou a abertura de uma investigação.