Petróleo cai apesar de aumento da tensão no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam nesta segunda-feira (30) sem tendência definida, apesar do aumento da tensão no Oriente Médio e com o mercado preocupado com a demanda.

O barril do Brent para entrega em novembro caiu 0,29%, aos 71,77 dólares. Já o barril do West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês permaneceu estável (-0,01%), aos 68,17 dólares.

"Apesar da tensão geopolítica, as previsões de demanda fraca pressionam os preços para baixo", comentaram analistas do Eurasia Group.