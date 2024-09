Opositora venezuelana Machado recebe o Prêmio Václav Havel de Direitos Humanos do Conselho da Europa

Adrien VICENTE, com Toni CERDÀ em Paris

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu, nesta segunda-feira (30), o prêmio Václav Havel do Conselho da Europa, tornando-se a primeira latino-americana a obter este prêmio que reconhece ações em defesa dos direitos humanos.

"O significado deste prêmio é imenso, não só para mim, mas para todos aqueles que hoje lutam juntos pela causa da liberdade na Venezuela", agradeceu Machado, que vive clandestinamente no seu país, por videoconferência.

A sua filha Ana Corina Machado recebeu o prêmio em nome da mãe das mãos do presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Theodoros Rousopoulos, durante a sua sessão plenária em Estrasburgo, no nordeste da França.