ONU estende missão multinacional de segurança no Haiti por um ano

O Conselho de Segurança das Nações Unidas prorrogou, nesta segunda-feira (30), por um ano, a missão policial multinacional no Haiti, mas sem pedir que se transforme em uma força de manutenção da paz da ONU, como sugeriu Porto Príncipe.

A resolução, adotada por unanimidade, expressa "profunda preocupação com a situação no Haiti, incluindo a violência, as atividades criminosas e o deslocamento maciço".

Na sexta-feira, a ONU disse que mais de 3.600 pessoas morreram este ano pela violência de gangues "sem sentido" que assola o país.