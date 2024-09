Netanyahu diz a iranianos que 'não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu nesta segunda-feira (30), em uma mensagem direcionada ao povo iraniano, que "não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar", enquanto seu Exército bombardeia posições do Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

"Não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar", afirmou Netanyahu em uma declaração em inglês em vídeo, na qual disse aos iranianos que seu "regime mergulha a região cada vez mais na escuridão e na guerra".

