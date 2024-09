Lula volta a condenar ataque de Israel ao Líbano e diz que Brasil quer ser zona de paz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a condenar a nova onda de ataques de Israel ao Líbano e classificou os conflitos na Faixa de Gaza como "chacina". Na avaliação do chefe do Executivo brasileiro, a guerra é a "prova da insanidade do ser humano". Lula voltou a defender que quer que o País seja uma "zona de paz".

"Sou contra a guerra da Rússia e da Ucrânia porque a guerra não traz absolutamente nenhum benefício a ninguém. O que ela vai trazer é o resultado do benefício da reconstrução de coisas que já estavam construídas e a gente não consegue trazer de volta as vidas destruídas", disse o petista, durante participação da abertura do Seminário Empresarial México-Brasil nesta segunda-feira, 30, no México.

"É por isso que sou contra e condeno o que Israel está fazendo no Líbano agora, atacando e matando pessoas inocentes", prosseguiu Lula. "É por isso que sou contra a chacina na Faixa de Gaza, porque já morreram mais de 41 mil mulheres e crianças."