Luis Enrique não relaciona Dembélé para jogo do PSG contra Arsenal por indisciplina

Questionado sobre a ausência do ponta de 27 anos, considerado o líder do seu ataque após a saída este ano de Kylian Mpbappé, Luis Enrique destacou que não quer fazer deste caso "uma novela".

"Não há um conflito entre nós, isso é totalmente falso. Há um problema de compromisso do jogador com a sua equipe, mas não um problema entre o jogador e o treinador", acrescentou o técnico.

Segundo uma fonte do clube, com esta decisão surpreendente, Luis Enrique quer enviar uma mensagem ao seu vestiário, ao deixar de fora de uma partida de alto nível o jogador com o salário mais alto do elenco.