Kris Kristofferson, ator e estrela da música country, morre aos 88 anos

O ator e ídolo da música country americana Kris Kristofferson morreu aos 88 anos, anunciou a família no domingo.

Considerado uma lenda country, Kristofferson ganhou ainda mais fama após estrelar, ao lado de Barbra Streisand, o filme "Nasce uma Estrela", de 1976, pelo qual recebeu um Globo de Ouro de melhor ator.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É com pesar que compartilhamos a notícia de que nosso marido/pai/avô, Kris Kristofferson, faleceu pacificamente no sábado, 28 de setembro, em sua casa, no Havaí", informou a família em um comunicado publicado na página oficial do artista no Facebook.