Israel faz incursões por terra no Líbano para possível invasão; Hezbollah diz que está pronto

As Forças de Defesa de Israel (IDF) fizeram incursões terrestres no Líbano para preparar uma possível invasão ao país, disseram autoridades militares nesta segunda-feira, 30. Tanques israelenses foram vistos reunidos perto da fronteira que separa os dois países. A milícia xiita Hezbollah, sediada no Líbano, disse estar pronta para o combate.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, escreveu na rede social X que as tropas estão prontas para entrar no país. Ele disse que o objetivo israelense é dizimar o Hezbollah para garantir o retorno dos moradores do norte de Israel, expulsos de suas casas desde o início do conflito na fronteira depois do 7 de outubro. "Juntamente com os combatentes da 188ª Brigada na fronteira norte, as forças estão prontas e preparadas para atacar o Hezbollah com força", escreveu Gallant.

O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou em um discurso gravado que Israel não cumprirá os objetivos e que seus combatentes estão prontos para uma invasão terrestre de Israel. "Enfrentaremos qualquer possibilidade e estamos prontos se os israelenses decidirem entrar por terra", disse ele em um discurso de um local não revelado. Foi a primeira vez que Qassem falou desde a morte do líder do grupo, Hasan Nasrallah, em um bombardeio no sul de Beirute.