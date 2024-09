Governador da Califórnia veta lei sobre segurança em IA

"Modelos menores, especializados, podem ser tão ou mais perigosos que os modelos que a SB 1047 (o nome da lei, ndr) mira, com o risco potencial de limitar a inovação que alimenta o progresso a favor do bem das pessoas", argumentou o governador.

Wiener buscava que a lei preenchesse um vazio nesse setor do Vale do Silício, que é produto da falta de legislação a nível federal, em um contexto de forte divisão no Congresso dos Estados Unidos.

"Esse veto nos deixa com a preocupante realidade de que companhias que criam uma tecnologia extremamente poderosa não têm restrições vinculantes (...), em particular dada à contínua paralisia do Congresso (federal) em matéria de regulação da indústria tecnológica", escreveu Wiener no X.

OpenAI, o criador do popular ChatGPT, se opôs a essa norma e disse preferir leis nacionais em vez de uma colagem de regulações setoriais nos 50 estados do país.