Furacão Helene causa ao menos 100 mortes ao passar pelos EUA

Pelo menos 100 pessoas morreram após a passagem do furacão Helene no sudeste dos Estados Unidos, segundo um relatório da AFP baseado em declarações das autoridades locais.

Na Carolina do Norte, o estado mais afetado, o número de mortos subiu para 39. Além disso, pelo menos 25 pessoas morreram na Carolina do Sul, 17 na Geórgia, 14 na Flórida, quatro no Tennessee e uma na Virgínia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

bur-ube/eml/nn/db/mar/aa/yr