Furacão ganha destaque na campanha eleitoral americana

Com o número de mortos aumentando e centenas de pessoas desaparecidas, o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, viajou à Geórgia, um dos estados mais afetados pelo furacão e crucial para as eleições de novembro.

O furacão Helene, que deixou cerca de 110 mortos e causou grande destruição no sudeste dos Estados Unidos, ganhou destaque na campanha eleitoral americana nesta segunda-feira (30), obrigando os democratas a repudiarem acusações envolvendo a gestão da catástrofe.

Pelo menos 108 pessoas morreram nos estados da Carolina do Norte e do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia, de acordo com os registros das autoridades locais compilados pela AFP.

Seu governo aprovou uma ajuda federal para os estados afetados e prometeu que a assistência vai durar "o tempo que for necessário". "Continuaremos enviando recursos, incluindo alimentos, água e equipamentos de resgate."

O presidente Joe Biden informou que viajará na quarta-feira ao estado da Carolina do Norte, também atingido pelas inundações e eleitoralmente estratégico. Biden disse que não visitaria a região antes para "não perturbar" as operações de emergência.

Com o serviço de telefonia celular interrompido em grande parte da região, "se Deus quiser, eles estão vivos, mas não há como contatá-los", afirmou o presidente Biden.

Os socorristas continuavam as buscas pelos sobreviventes e levando alimentos aos moradores afetados pelas inundações, cortes de energia e estradas bloqueadas.

Sem apresentar provas, Trump afirmou que estava sendo negada ajuda a apoiadores do Partido Republicano e criticou sua rival democrata na corrida presidencial, Kamala Harris. "A vice-presidenta está em algum lugar, fazendo campanha, buscando dinheiro", disse o magnata.

Helene tocou o solo na tarde da última quinta-feira perto de Tallahassee, capital da Flórida, como um furacão de categoria 4 - em uma escala de 5 - com ventos de 225 km/h. Posteriormente, perdeu força e se tornou ciclone pós-tropical, mas deixou uma paisagem desoladora na região.

Kamala, que cancelou eventos de campanha para se informar sobre a resposta federal em Washington, também visitará as regiões afetadas, após a primeira onda de operações de emergência.

A Casa Branca rejeitou as críticas de Trump de que Biden e Kamala não responderam com rapidez suficiente. A democrata estava em viagem de campanha na Califórnia no fim de semana, enquanto Biden estava em sua casa de praia em Delaware.

Trump acusou o presidente de "dormir" em vez de lidar com os danos da tempestade. "Eu estava no comando, estive ao telefone por pelo menos duas horas ontem, e anteontem também", disse o presidente hoje, ao ser questionado sobre as críticas.