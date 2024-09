Extrema direita austríaca garante a primeira vitória nas urnas desde o fim da Segunda Guerra

O Partido da Liberdade, de extrema direita, venceu no domingo, 29, as eleições parlamentares na Áustria, com 29,2% dos votos, segundo resultados preliminares. O conservador Partido Popular Austríaco, do chanceler Karl Nehammer, ficou em segundo lugar, com 26,5%, e o Partido Social-Democrata, de centro-esquerda, terminou em terceiro, com 21%.

Foi a primeira vez que a ultradireita venceu um pleito no país desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O ex-ministro do Interior Herbert Kickl, líder do Partido da Liberdade, pretende virar chanceler, mas precisa formar uma coalizão para chegar ao poder.