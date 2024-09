Boris Johnson afirma em sua biografia que Macron queria punir o Reino Unido pelo Brexit

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi um "verdadeiro incômodo" nas negociações do Brexit e queria punir o Reino Unido por abandonar a União Europeia, afirma o ex-mandatário britânico Boris Johson em sua biografia em um trecho publicado no Daily Mail nesta segunda-feira (30).

"Embora o Macron seja pessoalmente encantador, e mesmo que frequentemente concordemos em questões importantes, realmente falava sério quando afirmava que o Reino Unido deveria ser castigado" pelo Brexit, escreve o ex-primeiro-ministro conservador em seu livro "Unleashed', que sairá às vendas em seu país em 10 de outubro.

Em sua biografia, Boris Johnson relata sua experiência na política, em particular seu período em Downing Street de 2019 a 2022, marcada pelas negociações com a União Europeia (UE) sobre a saída da mesma do Reino Unido ou a pandemia do covid.