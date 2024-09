Ataques aéreos dos EUA mataram 37 militantes ligados a grupos extremistas na Síria

Dois ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos contra a Síria neste mês mataram 37 militantes afiliados ao Estado Islâmico e a um grupo ligado à Al-Qaeda, informaram os militares norte-americanos no domingo, 29.

O Comando Central dos Estados Unidos confirmou ter atacado o noroeste da Síria na terça-feira, 24. A ofensiva matou nove pessoas do grupo Hurras al-Deen, ligado à Al-Qaeda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dia 16, um "ataque aéreo em larga escala" em um campo de treinamento do Estado Islâmico no centro da Síria eliminou 28 militantes do grupo, segundo o Comando Central. Fonte: Associated Press.