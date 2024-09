Armeira de ‘Rust’ tem pedido de novo julgamento por morte em set negado

Gutierrez era responsável pelos acessórios e armas cenográficas no set de gravações desse faroeste protagonizado por Alec Baldwin, no Novo México.

Hannah Gutierrez, a armeira do filme "Rust", cuja diretora de fotografia morreu baleada no set, continuará presa depois que a justiça dos Estados Unidos negou, nesta segunda-feira (30), moções por um novo julgamento e por sua libertação imediata.

Gutierrez foi condenada em abril a 18 meses de prisão por homicídio culposo.

Baldwin compareceu ao tribunal em julho para responder pela mesma acusação, mas durante o julgamento descobriu-se que um ex-policial entregou aos investigadores um conjunto de balas semelhantes à do crime.

No entanto, as balas fornecidas pelo ex-policial Troy Teske não foram examinadas nem incluídas no processo do caso. Por isso, a defesa de Baldwin não teve acesso a elas e pediu a anulação do caso por supressão de provas.