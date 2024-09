Ao menos 46 morrem afogados em festival religioso na Índia

Das vítimas, 37 eram crianças. Afogamentos ocorreram durante banhos rituais para celebrar festa hindu. Rios e lagoas tiveram nível elevado por enchentes recentes que afetaram a região.Pelo menos 46 pessoas, incluindo 37 crianças e sete mulheres, morreram afogadas enquanto tomavam banho durante um festival religioso hindu no estado de Bihar, no leste da Índia, informaram nesta quinta-feira (26/09) as autoridades locais. Um responsável local pela gestão de catástrofes detalhou que as vítimas morreram durante um banho ritual em rios e lagoas inundados por enchentes recentes que afetaram a região. Nível elevado das águas "Estas pessoas ignoraram o nível perigosamente elevado dos rios e dos lagos quando se banharam para celebrar a festa", acrescentou o responsável, sob anonimato. Os afogamentos foram registrados na terça e quarta-feira em quinze distritos de Bihar durante celebrações do festival anual de Jitiya, também chamado de Jivitputrika. Nele, as mulheres jejuam por 24 horas e oferecem orações para o bem-estar de seus filhos. Elas também viajam para rios e lagoas em sua vizinhança para tomar banho, às vezes acompanhadas de seus filhos. Indenização O governo estadual anunciou uma indenização de 400 mil rúpias (R$ 26 mil) para as famílias de cada um dos mortos. Nesta quinta, equipes de resgate ainda procuravam três outras pessoas dadas como desaparecidas acrescentou a mesma fonte. As inundações são comuns na Índia durante a estação das monções, que decorre entre julho e setembro. Os cientistas acreditam que as alterações climáticas estão fazendo aumentar a frequência, a intensidade e a imprevisibilidade destes fenómenos. md (Lusa, Reuters, AFP)