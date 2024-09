Antoine Griezmann encerra uma década de sucessos na seleção francesa

Assim, Griezmann não vai bater o recorde de jogos internacionais pela seleção francesa, que pertence ao goleiro Hugo Lloris com 145, e continua no terceiro degrau do pódio, empatado com Olivier Giroud e atrás dos 142 de Lilian Thuram.

"Encerro um capítulo da minha vida", escreveu o jogador do Atlético de Madrid, depois de 137 jogos com o uniforme da França, com o qual marcou 44 gols.

O meia francês Antoine Griezmann anunciou, nesta segunda-feira (30), sua aposentadoria da seleção francesa aos 33 anos, encerrando uma década com a camisa dos 'Bleus', em que conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021 e disputou outras duas finais de grandes torneios (Mundial de 2022 e Eurocopa de 2016).

"É com grande emoção que anuncio a minha aposentadoria como jogador da seleção francesa, depois de dez anos incríveis", afirma o jogador no vídeo que acompanha a mensagem, no qual aparecem imagens de sua trajetória com os 'Bleus'.

- "Abrir caminho para a nova geração" -

"Hoje é o momento, para mim, de virar a página e abrir caminho para a nova geração", acrescenta na montagem de pouco menos de dois minutos que mostra imagens dos seus grandes momentos com a seleção nacional, como a vitória no Copa do Mundo da Rússia (2018), suas comemorações durante a Euro-2016, onde marcou 6 gols e perdeu a final, e suas lágrimas após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha.